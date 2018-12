Bundestag vedtar rekordstort tysk budsjett

Den tyske Forbundsdagen har vedtatt regjeringens utkast til neste års rekordstore statsbudsjett.

366 parlamentarikere stemte for budsjettet. 284 stemte imot.

Statsbudsjettet har en ramme på 356,4 milliarder euro. Det er en økning på nesten 13 milliarder euro fra budsjettet for inneværende år.

Koalisjonsregjeringen, som består av statsminister Angela Merkels kristenkonservative parti CDU, dets bayerske søsterparti CSU og sosialdemokratene (SPD), øker utgiftene til forsvar, utviklingshjelp og velferd.

Regjeringen legger opp til lavere helseforsikringsinnskudd, økning i pensjonsutbetalinger og fordeler for familier, til sammen 9,8 milliarder euro. Budsjettet justerer også skatteklassene for å kompensere for inflasjon.

Finansminister Olaf Scholz får drahjelp fra økte skatteinntekter som bidrar til statskassen, slik at landet for sjette år på rad unngår å ta opp ny gjeld.