Uro i Frp om veien videre

Det iskalde forholdet til KrF og de pågående regjeringssonderingene står øverst på dagsordenen på fredagens landsstyremøte i Fremskrittspartiet.

– Jeg har fått en klar marsjordre om å gå i gang og sondere, sa Frp-leder Siv Jensen, som sammen med nestleder Sylvi Listhaug og parlamentarisk leder Hans Andreas Limi møtte pressen da landsstyremøtet var ferdig like etter klokka 15 fredag. De tre er utpekt til å forhandle på vegne av Frp.

Men det er betydelig uro og skepsis i partiet til en firepartiregjering, innrømmer Jensen. Forholdet mellom Frp og KrF nådde tidligere denne uka frysepunktet etter at KrF tirsdag i Stortinget nullet ut Frps taxfree-seier fra 2014.

– Det er mange i Fremskrittspartiet som synes det har vært ubehagelig med karakteristikkene og merkelappene som har vært satt på våre folkevalgte, partimedlemmer og velgere i lang tid, konstaterer hun.

Dårlig utgangspunkt

– Til tross for dette mener landsstyret at gitt at vi får betydelige gjennomslag på våre kjernesaker, så er det bedre å bidra til at landet får en flertallsregjering, sier Jensen.Denne uka nådde forholdet mellom de to partiene frysepunktet, etter at KrF tirsdag i Stortinget nullet ut Frps taxfree-seier fra 2014. Det vil naturlig nok sette sitt preg på møtet, sier fylkesledere i Frp som NTB har snakket med.

– Jeg tror det er enighet i Frp om at dette gir et veldig dårlig utgangspunkt for forhandlingene, sier fylkesleder Frode Gaasland Hestnes i Vestfold og Telemark Frp til NTB like før møtet startet klokken 12.

Partileder Siv Jensen har karakterisert saken som å «stikke kniver» i dem man skal samarbeide med.

Ekteskap

– Det er veldig viktig i det videre arbeidet at vi viser raushet og respekt for hverandre. KrF er jo veldig for dette ekteskapet, og det bør de nå ta innover seg, sier Frank Sve i Møre og Romsdal Frp.

Landsstyremøtet har lenge vært planlagt for å snakke om konsekvensene av KrFs veivalg. I tre og en halv time skal partiet drøfte veien videre.

– Vi skal stå med ryggen rett og fortelle partiledelsen hva vi mener, sier fylkesleder i Viken Frp, Liv Gustavsen, som ikke ønsker å konkretisere saken før møtet er over.

Flere i Frps stortingsgruppe, blant dem Christian Tybring-Gjedde, sa tidligere denne uka at «begeret er fullt», at KrF «opptrer hyklersk» og at partiet har fått igjennom altfor mye i budsjettforhandlingene om neste års statsbudsjett.

I budsjettinnspurten fikk KrF blant annet fjernet momsfritaket på småhandel fra utlandet og fikk gjennom økt skatt for høytlønte og økte avgifter på blant annet tobakk og alkohol – alle saker som Frp er imot.

Ikke for enhver pris

Tybring-Gjedde har også åpnet også for å avvikle hele regjeringsprosjektet etter at KrF har bedrevet det han mener er uredelig spill.

Han får delvis støtte av fylkeslederen i Vestfold og Telemark.

– Vi går ikke inn i regjering for enhver pris, slår Hestnes fast. Men hvor smertegrensen går er vanskelig å si før resultatet av eventuelle regjeringsforhandlinger er klart, understreker han.

Sve mener på sin side at det foreløpig ikke er noen grunn til å trekke seg fra regjeringssamarbeidet.

– Men vi er jo i regjering for å få gjennomslag for vår politikk. Det bør KrF etter hvert begynne å skjønne, sier han.

