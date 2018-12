Frp skjønner at folk kan reagere på stortingsgruppens pengebruk til velferd

– Fjoråret var et ekstraordinært år, sier Frps parlamentariske leder Hans Andreas Limi om bruk av skattepenger til velferd i partiets stortingsgruppe.

– Jeg skjønner på at det reageres på at det var et høyt beløp, 2017 var et ekstraordinært år siden det var avslutning for den gamle stortingsgruppen og så var det en markering for den nye gruppen, forklarer han til NRK.

Aftenposten har de siste dagene kartlagt og vist bruk av bevilgede midler til velferd i partienes stortingsgrupper. Til sammen er 3,3 millioner kroner brukt til velferd i fjor.

Frps stortingsgruppe har brukt 26.937 kroner per stortingsrepresentant. Det er dobbelt så mye som Høyres gruppe, som brukte 13.551 kroner per hode. Arbeiderpartiet brukte 3.732 og senterpartiet 1.874 i 2017.

Frps Limi forklarer at partigruppa også var på studietur til London, og at de valgte å gjennomføre turen til tross for at den faglige delen av reisen ble avlyst. De skulle egentlig treffe britiske parlamentarikere.

Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen (H) er ikke enig i kritikken som blir reist etter Aftenpostens gjennomgang.

– Dette er penger som skal gå til stortingsrelevant arbeid. Herunder drift av et nødvendig politisk og administrativt støtteapparat for stortingsgruppene, som for eksempel til hyggelig blomster til tidligere stortingsrepresentanter, sier Trøen.

Fjorårets 3,3 millioner kroner kommer i tillegg til partistøtten som er på 400 millioner kroner. I tillegg får stortingsrepresentantene dekket lønn og reiser over Stortingets driftsbudsjett.

