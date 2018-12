Skattebetalerne måtte ut med 22.000 kroner for Ola Elvestuens 50-årsfeiring

Venstre brukte 44.000 kroner på feiringen av 50-årsdagen til nestleder Ola Elvestuen. Skattebetalerne fikk halve regningen.

9. oktober i fjor arrangerte partiet en fest på Nordic Black Theatre på Grønland i Oslo i anledning nestleder Ola Elvestuens 50-årsdag.

Elvestuen var da stortingsrepresentant og leder av energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

Aftenposten skriver at regningen på festen kom på til sammen 44.205 kroner. Halvparten av dette fikk stortingsgruppen refundert av partiorganisasjonen til Venstre. Resten betalte stortingsgruppen for, noe som betyr at det var skattebetalerne som fikk denne delen av regningen.

Ola Elvestuen henviser Aftenposten til Venstres kommunikasjonssjef Steinar Haugsvær for kommentarer til saken. Han sier at markeringen var et velferdstiltak som var åpent for alle i partiet.

På spørsmål fra Aftenposten om det er riktig at skattebetalerne skal dekke utgifter knyttet til en fødselsdagsfeiring for én stortingsrepresentant, svarer Haugsvær:

– Dette var ikke et privat arrangement. Dette var en 50-års markering for en gjenvalgt stortingsrepresentant.