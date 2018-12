Ap og SV vil fremme mistillit mot regjeringen

Arbeiderpartiet kommer til å fremme forslag om mistillit mot regjeringen i saken om objektsikring, etter det TV 2 erfarer. SV bekrefter til NTB at også de går for mistillit.

Ap uttrykker at «Stortinget beklager regjeringens håndtering i saken». I praksis betyr dette at Ap vil fremme et mistillitsforslag mot regjeringen.

Riksrevisjonen har flere ganger påpekt regjeringens svikt i arbeidet med såkalt objektsikring, som innebærer å sikre samfunnsviktige og skjermingsverdige bygninger og infrastruktur.

Kontrollkomiteen kommer med sin innstilling i saken torsdag 29. november.

SV har bestemt seg for å gå for mistillit mot regjeringen i saken om såkalt objektsikring.

Det bekrefter Torgeir Knag Fylkesnes, som representerer SV i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

– SV mener denne saken er så alvorlig at vi går for mistillit mot regjeringen, sier han til NTB.

KrF droppet mistillit mot regjeringen i saken og vil i stedet gå for formuleringene «sterkt kritikkverdig» og «svært alvorlig».