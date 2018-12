KrF fremmer sterk kritikk mot regjeringen: SV og Arbeiderpartiet går for mistillit

KrF mener regjeringens svikt i arbeidet med terrorsikring er «sterkt kritikkverdig» og «svært alvorlig», men dropper trusselen om mistillit.

Det kunngjorde partiets parlamentariske nestleder Hans Fredrik Grøvan torsdag. Kritikken kommer samtidig som KrF forberederer regjeringsforhandlinger med Solberg-regjeringen.

– KrF mener regjeringens manglende oppfølging er sterkt kritikkverdig og svært alvorlig og inviterer Stortinget til å vedta et såkalt daddelvedtak som er enda kraftigere enn sist gang Stortinget behandlet saken, sier Grøvan, som sitter i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Et såkalt daddelvedtak er den sterkeste formen for kritikk Stortinget kan rette mot en statsråd uten å erklære mistillit. Det blir også kalt kritikkvedtak. Dermed er Erna Solbergs regjering reddet i denne omgang.

Ifølge det Klassekampen omtaler som en sentral kilde, skal Grøvan ha forfattet et mistillitsforslag som Ap og Sp er beredt til å støtte i terrorsikringssaken. Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité – der Grøvan altså representerer regjeringskandidaten KrF – skal om en uke avgi sin innstilling i saken.

– Jeg referer ikke til interne notater og drøftinger, det som er viktig er at vi har en innstilling som vi står hundre prosent bak, sier Grøvan.

Arbeiderpartiet og SV fremmer mistillit

SV har bestemt seg for å gå for mistillit mot regjeringen i saken om såkalt objektsikring. Det samme har Arbeiderpartiet, får ABC Nyheter opplyst av Dag Terje Andersen (Ap), som er leder i kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Dermed er det KrF som redder Solberg-regjeringen fra mistillit.

– Grøvan var gripende god. Hans beskrivelse av den faktisk situasjonen deler jeg fullt ut, men Arbeiderpartiet mener at hvis ikke Arbeiderpartiet fremmer mistillit utgjør ikke vi vår kontrollrolle. Så alvorlig er denne situasjonen, sier Andersen til ABC Nyheter.

– Vi har den sammen argumentasjonen, men forskjellig konklusjon, sier han.

Ap uttrykker at «Stortinget beklager regjeringens håndtering i saken». I praksis betyr dette at Ap vil fremme et mistillitsforslag mot regjeringen.

– SV mener at denne saken er så alvorlig at vi går for mistillit mot regjeringen, sier Torgeir Knag Fylkesnes i SV.

– Hvis det er riktig at KrFs stortingsgruppe var delt i spørsmål om mistillit mot regjeringen, er det synd at det var dette synet som vant fram. Det er tydelig at regjeringsiver avgjorde i denne alvorlige saken for Norge, og det er trist at regjeringen nå slipper klare konsekvenser av å ikke sikret landet og feilinformert folket og Stortinget, legger han til.

– En del av KrF motarbeiderer Frp

I forkant av Grøvans pressekonferanse kommenterte Frps finanspolitiske talsmann, Helge André Njåstad, ryktene om mistillit fra KrF på følgende vis til ABC Nyheter.

– Jeg opplever at en del av KrF motarbeider Frp i stortinget nå, sier Frps parlamentariske nestleder Helge André Njåstad.Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

– Jeg opplever at en del av KrF motarbeider Frp i Stortinget nå. Jeg forventer at KrF legger bort alle tanker om mistillit. Nå må KrF virkelig vise at de må samarbeide med oss. Da handler det om at de går all inn på den retningen de har valgt, og at ikke en del av KrF snakker med arbeiderpartiet og vurderer mistillit, mens den andre delen forhandler med oss.

På spørsmål fra ABC Nyheter avviser Grøvan at det er to deler i KrF som motarbeider hverandre.

– Nei, på ingen måte. Det er to forskjellige saker. Denne saken har vi jobbet lenge med, og denne saken handler om en sak som ikke angår sonderingene. Vi har ikke koblet det med samarbeid. Det handler om at vi tar de spørsmålene som handler om folk liv og helse på alvor, sier Grøvan.

Fintet Frp tirsdag

Forholdet mellom Frp og KrF har de siste dagene vært på bristepunktet.

Siv Jensen har ikke lenger tillit til KrF etter partiets taxfree-finte i Stortinget tirsdag.

På Frps gruppemøte tirsdag holdt budsjettforslaget på å bli nedstemt, og nå er det raseri i store deler av Frp.

Midt i forhandlingene om en ny budsjettavtale sikret KrF flertall på Stortinget for å skrote Frps endring i taxfree-kvoten. Regjeringen innførte i 2014 en ordning der man kunne ta med to ekstra flasker vin inn i landet, dersom man ikke benyttet seg av tobakkskvoten.

Nå reverseres endringen.

Det var Olaug Bollestad som selv lanserte taxfree-finta som har utløst raseri i Frp. Fra Stortingets talerstol tirsdag ga hun Arbeiderpartiet ideen om at endringen kunne gjelde fra 2020 og ikke 2019.

KrF-nestlederne Olaug Bollestad og Kjell Ingolf Ropstad og partileder Knut Arild Hareide Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Samtidig satt KrFs andre nestleder Kjell Ingolf Ropstad i forhandlinger med Frp, Høyre og Venstre om neste års statsbudsjett.

– KrF har vært imot dette hele tiden

Overfor ABC Nyheter forsvarer Bollestad avgjørelsen som ga Frp et sviende nederlag.

– KrF stemte mot denne utvidelsen i 2014 da regjeringen med støtte av Venstre vedtok dette på tross av den samarbeidsavtalen vi hadde i Nydalen om at norsk alkoholpolitikk skulle ligge fast. KrF har vært imot dette hele tiden, ikke minst fordi det har vist også å påvirke Vinmonopolet, som er et utrolig viktig alkoholpolitisk virkemiddel. Tirsdag var det vårt dokument 8-forslag som ble behandlet, et forslag vi leverte i februar og behandlet i salen nå. Så var KrF opptatt av at vi ikke skulle ødelegge for 2019 budsjettet og gikk derfor for 2020, skriver Bollestad i en sms.