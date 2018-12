Hagen: – Jeg håpet at de kunne oppføre seg som folk

Det er ikke mye igjen av lunta som antenner Frp, mener Carl I. Hagen og Per Sandberg. KrF må endre tone om de skal i regjering.

KrF og regjeringen skal forhandle om et samarbeid over jul. Men vil regjeringen ha KrF? Tirsdagens avstemning i Frps stortingsgruppe om budsjettavtalen med KrF antyder at svaret ikke er entydig: Ni stemte imot avtalen, tolv for, etter at KrF på oppløpet av budsjettforhandlingene stemte for et forslag fra Ap om å kutte i tax-free-kvoten.

Det fikk Frp til å reagere. Carl I. Hagen snakket om et «allment raseri» i etter avstemningen i stortingsgruppa.

– KrF sitter i budsjettforhandlinger med oss, men så stemmer de for et forslag fra Ap midt i forhandlingene. På et tema de vet er midt i vårt kjerneområde. Da blir det et allment raseri, utdyper Hagen overfor Dagsavisen.

– KrF lærer aldri

– Alle må skjønne at disse ukene i høst der vi har hørt KrF snakke oss ned, si stygge ting om oss, får konsekvenser. De snakker som om vi har et helt annet, og dumt, menneskesyn. KrF har brukt høsten til, på urimelig og feilaktig vis, å snakke ned våre verdier og vår politikk. Det er ikke et godt utgangspunkt for å sitte i regjeringen sammen, sier Hagen videre.

Partinestoren sitter for tida på Stortinget, som vara for Mazyar Keshvari, som er sykmeldt.

Hagen forteller at han allerede for 15 år siden hadde en drøm om at Frp og KrF skulle sitte i samme regjering, etter at han bidro til at Kjell Magne Bondevik ble statsminister i 2001.

– Jeg så for meg da at vi, om vi var ansvarlige på Stortinget i de to årene fram til 2003, kunne få til forhandlinger, at KrF ville belønne samarbeidet. Men jeg lærte da at de ikke belønner samarbeid. Det eneste det partiet forstår, er rå makt, sier Hagen.

KrF har ikke lært, mener han.

– Jeg håpet at de kunne oppføre seg som folk. Og så gjør de det de gjorde i går.

Også andre kilder i Frp forteller at Frps sentralstyre godt kan stemme ned en regjeringsplattform om KrF ikke endrer tone. Også statsminister Erna Solberg har uttrykt til Dagbladet at hun har forståelse for at Frp ble irritert over KrFs tax-free-finte.

– Jeg tenker at dette var unødvendig, sa Solberg.

– Hindrer samarbeid

Det samme gjelder støtten til Human Right Service, sier Hagen. Det er en viktig sak for Frp at «en organisasjon med et annet syn på innvandring» skal få støtte over statsbudsjettet. Det «motarbeider KrF», sier han.

– Om vi setter opp en liste på fem organisasjoner vi vil at skal få støtte, og KrF gjør det samme, vil vi respektere det og støtte deres liste. De, derimot, vil hindre sin samarbeidspartner i å få gjennom sin politikk. Om de fortsetter på den måten, blir det ingen regjering med fire borgerlige partier.

Hagen understreker at KrF og Frp deler syn i mange saker, noe som også ble synlig i budsjettavtalen. Sammen sørget de to for at Color Line ikke får flagge ut og for økt støtte til minstepensjonister.

– Blir det firepartiregjering?

– Det avgjør forhandlingene. Men de må se på oss som en samarbeidspartner. De bør våkne i det nye året med en helt annen holdning til oss i Frp om det skal være mulig.

– Vil du ha KrF i regjering?

– Jeg ønsker et positivt utfall av forhandlingene.

Kommentator-Per

Per Sandberg, inntil nylig fiskeriminister, har nå inntatt en ny rolle som politisk kommentator, ifølge seg selv. Sandberg slo i en kommentar i Morgenbladet i forrige uke fast at Frp ikke har noe særlig å gi i forhandlinger med KrF.

Sandberg konkluderer med at han tror KrF vil ende som støtteparti for regjeringen, som består som i dag.

Nå sier han at han «må tenke litt mer på den konklusjonen». En av de store testene for om regjeringssamarbeid ville være mulig, skrev Sandberg i Morgenbladet, var budsjettforhandlingene. Der kom partiene «nesten lett gjennom», oppsummerer Sandberg overfor Dagsavisen, selv om budsjettet ikke er «en højdare».

Men KrFs sidesprang i tax-free-saken kan overskygge denne enigheten, tror han.

– Vi har ikke mer å gi i forhandlingene etter det, i alle fall. Du ser jo at ni av 21 stemte imot budsjettavtalen i vår stortingsgruppe. Det er knapt og viser at vi ikke har mer å gi. Det blir nok ikke lettere for Siv Jensen å få med seg partiet på kompromisser med KrF etter det de gjorde i går.

– Går rett i hjerterota

Støtten til HRS og tax-free-finten er «små symbolsaker som går rett i hjerterota til Frp», sier Sandberg.

– Jeg må tenke mer på dette med KrF som støtteparti etter dette. Også det kan vise seg vanskelig, tror jeg. Provokasjonene vi har sett de siste ukene og dagene gjør at vårt parti vil kreve enda mer i forhandlingene. Mindre KrF og mer Frp, sier Sandberg.

Men alt handler for Sandberg om det politiske gjennomslaget.

– Jeg har forhandlet mye med KrF både i Stortinget og om regjering og budsjett. Jeg vet at det er mulig å få til ryddighet i forhandlinger. Men det vi har sett i det siste gjør nok at Frp ikke har særlig mer å gi.

Saken er opprinnelig publisert på Dagsavisen.no