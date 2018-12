Jakten på ny leder i Etikkrådet er i gang

Sju måneder før perioden som leder for Etikkrådet for oljefondet løper ut, er jakten på en mulig erstatter for nåværende leder Johan H. Andresen i gang.

Finansdepartementet ba i et brev sendt 2. november om at Norges Bank måtte starte arbeidet med å finne en ny leder samt et nytt medlem til Etikkrådet, skriver Dagens Næringsliv. Etikkrådet har som oppgave å anbefale hvilke investeringer oljefondet bør trekke seg ut av basert på de etiske retningslinjene for fondet. Milliardær og Ferd-eier Johan H. Andresen har vært leder av Etikkrådet siden starten av 2015, og ble oppnevnt av finansminister Siv Jensen (Frp) etter innstilling fra Norges Bank.

Siv Jensen har lagt fram sine leieavtaler med Andresen Finansdepartementet skal ha innstillingen til ny leder innen 28. februar. Det er fullt mulig at Andresen får fortsette, noe som vil gi finansminister Siv Jensen (Frp) habilitetsproblemer ettersom hun leier en etter hvert meget omtalt hytte av Andresen. Dette må i så fall løses enten ved at hun erklærer seg inhabil og at en settestatsråd får ansvaret for å utnevne Andresen til en ny periode, eller ved å velge en helt ny leder. Johan H. Andresen selv sier til avisen at han ikke finner det naturlig å kommentere prosessen.