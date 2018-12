Ropstad frykter ikke Frp-opprør

Når regjeringssonderingene starter for alvor, vil Frp ha roet seg, tror KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad. Han frykter ikke kjepper i hjulene.

– Frps politikere er profesjonelle og vant til å håndtere uenigheter. Sånn som jeg kjenner Frp, har de lyst til å sitte i regjering. Jeg tror at sånn som i budsjettforhandlingene kommer det til å være konstruktive og gode samtaler, saklig uenighet. Og så håper jeg vi finner gode løsninger, sier Ropstad til NTB på vei ut fra gruppemøtet til KrF på Stortinget.

Frp-leder Siv Jensen sa onsdag at utgangspunktet for regjeringsforhandlinger er svært dårlig etter at KrF påførte Frp et sviende taxfree-nederlag midt i budsjettinnspurten. Tirsdag stemte KrF for å avvikle muligheten til å kjøpe to flasker ekstra taxfree-vin i stedet for tobakk sammen med resten av opposisjonen.

– Samarbeid handler ikke om å stikke kniver inn i dem man skal samarbeide med, sier Jensen og slår fast at KrF ikke kan ri to hester samtidig.

Men Ropstad tar utspillet med stor ro.

– Alle som har fulgt KrFs politikk på taxfree, trenger ikke være overrasket over det som skjedde i går, sier Ropstad og viser til at KrF tok dissens på saken i 2014 og så sent som i februar i år fremmet forslag om innstramminger i taxfree-ordningen.

– Det var tilfeldig at dette kom til behandling i Stortinget i går, sier han.

Når det gjelder når og hvor de forestående sonderingene skal finne sted, vil han ikke si noe om.

– Det må vi komme tilbake til. Men det vil nok skje raskt, sier KrF-nestlederen.