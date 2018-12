En tidligere menneskerettighetsdommer i Haag er sjokkert over forholdene i arbeidsleirene i Nord-Korea.

I fjor offentliggjorde FN en rapport om forholdene i de beryktede arbeidsleirene i Nord-Korea.

Rapporten kom i stand etter at tidligere menneskerettighetsdommer i Haag, Thomas Buergenthal og to andre dommere, hadde hørt vitnesbyrdene fra tidligere fanger og avhoppere.

I et intervju med Aftonbladet sier Buergenthal følgende om arbeidsleirene i landet.

– Forholdene der er de verste jeg har hørt om. Verre enn nazistenes konsentrasjonsleire, sier Buergenthal, som selv satt i en tysk konsentrasjonsleir som ung.

Les også: Norsk forsker: – Jeg har aldri hørt nordkoreanere snakke på den måten før

20-timers arbeidsdager

Eksperter har anslått at så mange som 130.000 nordkoreanere blir holdt fanget i fire store leirer, hvor de blir tvunget til å utføre hardt arbeid.

DOMMER: Thomas Buergenthal jobbet som menneskerettighetsdommer i Haag.

De tre dommerne fikk høre historier om hvordan mennesker arbeider i gruver og mottar svært lite, eller ingen mat, skriver Washington Post.

Utsultede fanger skal ha blitt henrettet etter at de forsøkte å ta til seg mat. Det ble også fortalt historier om henrettelser av uttalige fanger som var underernærte og overarbeidet, som følge av 20-timers arbeidsdager i gruvene.

I rapporten ble myndighetene i Nord-Korea anklaget for rutinemessig bruk av tortur, henrettelser, tvangssulting og fengsling uten lov og dom. De tre dommerne hørte vitnesbyrd fra tidligere fanger og fengselsvakter i Nord-Korea, som dekker en periode fra 1970 til 2006.

Les også: Nord-Koreas barbari i skyggen av toppmøtet

– Trump var motvillig



Rapporten slo fast at Nord-Korea begår ti av de elleve krigsforbrytelsene som FN lister.

Buergenthal mener diktatoren Kim Jong-un burde tiltales for krigsforbrytelser.

– Kim Jong-un burde utvilsomt tiltales for krigsforbrytelser. Vi forsøkte å få Donald Trump til å ta opp spørsmålene om leirene med Nord-Koreas ledere, men han var motvillig. Han var urolig for at det skulle gjøre det vanskeligere å nå en avtale om Nord-Koreas atomvåpen, sier han til Aftonbladet.

Trump møtte den nordkoreanske diktatorer i Singapore 12 juni i år.

(Saken fortsetter under bildet)

Kim Jong-un og Donald Trump under møtet i Singapore 12. juni. Foto: Susan Walsh / AP

Nye tester



Etter toppmøtet i Singapore forpliktet USA seg til å gi Nord-Korea sikkerhetsgarantier mens Nord-Korea lovet full atomnedrustning på Korea-halvøya.

Det har ikke hindret Nord-Korea fra å fortsette å teste nye våpen. Forrige uke hevdet landet at de hadde utført en «vellykket test» av et nytt «høyteknologisk våpen».

– Det toppmoderne våpenet, som lenge har vært under utvikling under vårt partis dynamiske lederskap, har som formål å beskytte vårt territorium og betydelig forbedre kampstyrken i hæren vår, heter det i en melding fra nordkoreanske myndigheter, ifølge Yonhap.

Det amerikanske forsvarsdepartementet sa i en uttalelse at de fortsatt er «trygge» på det som ble vedtatt på toppmøtet med Trump og Jong-un i Singapore.

Departementet uttalte at avtalen «vil skape en lysere fremtid» Nord-Korea.

– Vi er i samtale med Nord-Korea om å gjennomføre avtalen. Vi er sikre på at løftene fra Trump og Kim vil bli oppfylt.

Les også: Forsker om Nord-Korea-avsløring: – Ikke det minste overrasket

– Hemmeligholder 13 baser



Forskere ved Center for Strategic and International Studies (CSIS) i Washington, mener Nord-Korea hemmeligholder minst 13 rakettbaser som kan skjule flyttbare missiler som kan utstyres med kjernefysiske stridshoder.

Meldingen om basene vekker bekymring for president Trumps Nord-Korea-politikk.

– Det er ikke slik at disse basene er blitt frosset. Arbeidet der fortsetter. Det alle er bekymret for, er at Trump kommer til å godta en dårlig avtale. De viser oss ett enkelt testanlegg og demonterer noen få andre ting, og i bytte får de en fredsavtale, sier Victor Cha, som leder CSIS' Nord-Korea-program, til The New York Times.