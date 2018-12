Spania truer med å torpedere Brexit-avtale på grunn av Gibraltar

Den britiske enklaven Gibraltar på spydspissen av Spania har i lenger tid vært en verkebyll mellom de to landene. Brexit-avtalen kan få den til å sprekke.

Den spanske statministeren Pedro Sánches varsler at Spania vil hindre godkjenning av den inngåtte overgangsavtalen mellom Storbritannia og EU om Brexit.

– Slik saken nå står, vil vi stemme nei til avtalen hvis det ikke blir noen endringer angående Gibraltar, gjør Sánchez klart.

Bakgrunnen er Spanias historiske krav om å overta Gibraltar, som siden 1713 har vært underlagt Storbritannia, melder spanske og internasjonale medier.

Spania finner seg ikke i at Gibraltar-spørsmål skal være del av avtaleverket mellom Storbritannia og EU om Brexit, den britiske utmeldingen av unionen.

Kravet er at alle spørsmål om Gibraltar skal forhandles mellom London og Madrid.

Gibraltar elsker EU



Grensa mellom Irland og Nord-Irland er ikke det eneste grensespørsmålet som blir kinkig når britene trekker seg ut av EU. Gibraltar og den spanske omegnen er svært avhengige av fri ferdsel til og fra.

I Gibraltar stemte 96 prosent for å forbli i EU da Storbritannia avholdt sin folkeavstemning om utmelding av EU.

I fjor kastet også den profilerte britiske politikeren Boris Johnson seg inn i ordkrigen om Gibraltar.

Det skjedde etter at tidligere toryleder Michael Howard fikk Spania til å reagere. Howard viste til Falklandskrigen i 1982 og sa han var sikker på at statsminister Theresa May ville forsvare Gibraltar på en like besluttsom måte.

Provosert over at Gibraltar er med



Regjeringssjefen i Gibraltar har advart om at en britisk utmelding fra EU ville kunne føre til nye spanske krav om at den lille enklaven bør tilbakeføres til Spania.

Det er særlig artikkel 184 i utkastet til overgangsavtale for Brexit spanjolene blir provosert av.

Den omtaler generelt forpliktelsen til å inngå en permanent avtale om forholdet mellom EU og Storbritannia når overgangsperioden over. Spania insisterer på at Gibraltar-spørsmålet skal holdes utenfor det.

I Artikkel 3 i utkastet til overgangsavtale slås det fast at Gibraltar er en del av Storbritannia.

Og en egen protokoll mellom britene og EU angående Gibraltar er del av samme avtaleutkast.

Den slår blant annet fast at det skal opprettes en felles komité for politi- og tollsaker mellom Gibraltar og Spania, der også EU skal være representert.

En spesialkomité skal ta seg av alle mulige andre saker som angår Gibraltar og de omkringliggende spanske områdene.

