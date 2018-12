En rekke avsløringer om Kjell Ingolf Ropstads nære samarbeid med Høyre gjør ham uaktuell som ny leder, mener flere KrF-topper.

Hvis KrFs forhandlinger med Solberg-regjeringen fører fram, og partiet går i regjering, må de også finne en ny leder. Det bør ikke bli nestleder Kjell Ingolf Ropstad, ifølge flere KrF-topper.

Ropstad tok en svært tydelig standpunkt i striden om KrFs veivalg. Og han samarbeidet aktivt med Høyre for å overbevise eget parti. Han gikk blant annet høyt ut – med støtte fra statsminister Erna Solberg – med ønske om å endre dagens abortlovgiving.

Det at Ropstad jobbet så aktivt med Høyre, mens partiet skulle ta det viktige veivalget, gjør at flere KrF-topper nå sier at Ropstad slett ikke bør lede partiet videre.

Fylkesleder i Hedmark, Oluf Maurud, som sto på leder Knut Arild Hareides side i den bitre KrF-striden, er en av dem.

Ikke samlende

– Nei, det mener jeg han ikke bør. Det bør være en mer samlende kandidat enn Ropstad. Det er min klare mening. Vi bør ha en mest mulig samlende leder, sier Maurud til Dagsavisen.

Han mener også abortutspillet til Ropstad har vært splittende for partiet.

– Ropstad har vært veldig aktiv på det området der partiet er delt. Det å starte på nytt nå med en som har vært så inne i det, blir vanskelig, sier Maurud.

– Ikke så lurt

Heller ikke fylkesleder i Sogn og Fjordane, Beate Bondevik Lie, tror Ropstad er rette mann for KrF nå.

– Jeg tror ikke det er så lurt.

– Hvorfor ikke?

Hans Olav Syversen er foretrukket som KrF-leder etter Hareide av mange på den røde siden i partiet. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

– Det har spisset seg til over tid. Og denne siste saken demper ikke mistenksomheten eller mistilliten. Jeg synes ikke noe om dette. Dersom vi skal gå videre som et samlet lag, så må vi få lagt dette bak oss. Og jeg tror ikke Kjell Ingolf er den rette til å gjøre det, sier Lie.

Lie trekker fram tidligere stortingsrepresentant fra Oslo, Hans Olav Syversen som sin foretrukne mulig leder, hvis Hareide går av.

Fylkesleder i Trøndelag Karin Bjørkhaug ønsker seg heller ikke Ropstad som leder.

– Vi har bruk for en samlende leder, og da tenker jeg at det er en leder som ikke har vært så profilert i den sidevalgsdiskusjonen, sier Bjørkhaug til Dagsavisen.

Kritiserer Høyre

I en lengre artikkel i VG mandag, kommer det fram at samarbeidet mellom Høyre og Kjell Inge Ropstad har vært svært tett i ukene før KrF skulle ta valget om å gå inn i dagens regjering eller søke samarbeid til venstre.

Der kommer det blant annet fram at Ropstad begynte å bruke argumentet om at det ville være mulig å endre abortloven dersom man gikk inn i et samarbeid med regjeringen etter et hemmelig møte med statsminister Erna Solberg og resten av Høyre-ledelsen 11. oktober. KrF-leder Hareide ble orientert om møtet.

Karin Bjørkhaug reagerer likevel sterkt på Høyres innblanding i det hun så på som en intern prosess i KrF, og også på Ropstads aktive samarbeid med Høyre.

– Jeg synes Høyre burde ha større respekt for at vi trengte å eie denne prosessen sjøl, sier Bjørkhaug.

Hun har bedt generalsekretær Hilde Frafjord Johnson og leder Knut Arild Hareide om et ekstraordinært landsstyremøte for å gå gjennom hva som skjedde i ukene fram mot det viktige retningsvalget i KrF. Både Maurud i Hedmark og Lie i Sogn og Fjordane støtter dette ønsket.

Lørdag demonstrerte flere tusen kvinner og menn mot endringer i abortloven.

Høy abortføring

Statsminister Erna Solberg (H) Foto: NTB scanpix

Mens statsminister Erna Solberg åpnet for å endre dagens abortlovgiving, mer spesifikt paragraf 2c, slo hun nylig fast i Stortingets spørretime at regelendringene ikke skulle føre til færre aborter enn i dag, og at kvinners rettigheter til å velge abort ikke skal svekkes.

Fylkesleder i Hordaland, Dag Sele, mener Ropstad må forklare seg – og vil gi nestlederen mulighet til å gjøre det.

– Sånn som dette ser ut, er det veldig, veldig overraskende i forhold til det vi har fått høre fra Ropstad tidligere. Men jeg vil bruker med tid på å sette meg inn i saken, og jeg vil snakke med Ropstad om dette først.

– Ble partiet ført bak lyset med abortutspillet?

– Jeg sa allerede første gang jeg hørte det at endring av abortloven virket som en helt urealistisk sak som ble lagt inn i debatten før vårt landsmøte. Og det ble oversolgt i forhold til at det var åpenbart for de fleste av oss at det ville være svært vanskelig å få til noe på. Sett fra utsiden, også før de siste opplysningene som er kommet fram, er det mange av oss som mener at dette var et skuebrød, sier Sele.

(Artikkelen er først publisert i Dagsavisen)