Steensnæs vil ha full redegjørelse fra KrF-nestledere

Einar Steensnæs slutter seg til rekken av KrF-profiler som reagerer kraftig på nestledernes spill før partiet valgte retning i høst.

Steensnæs, som har vært nestleder i partiet, parlamentarisk leder og statsråd, sier til dagbladet at han er veldig skuffet over det som er kommet fram i VGs avsløring av maktspillet om KrFs veivalg.

– Troverdighet og ryddighet er viktig for tillit alt politisk arbeid, ikke minst for KrF, sier partiveteranen. Han sier hele partiet trenger å få en full redegjørelse fra nestlederne om deres roller i maktkampen.

- Vi kan ikke bare forholde oss til det som skrives i pressen. Det er viktig at nestlederne selv gir en forklaring på hvorfor det ble innledet politiske forhandlinger med ledelsen i andre partier før det viktige landsmøtet 2. november.

Les også: KrF-topper vil legge regjeringssamtaler på is

Hareide stiller seg bak Ropstad

Bekkevold føler seg lurt



Kjell Ingolf Ropstad i hardt vær. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Steensnæs tror forsoningsprosessen som var i gang i partiet stopper opp og blir tyngre etter det som er kommet fram.

Stortingsrepresentant Geir Jørgen Bekkevold sier til TV 2 at han føler seg lurt etter at det er avslørt hemmelige møter med Høyre. Andre, som tidligere nestleder Odd Anders With og leder KrFU-leder Simen Bondevik i Akershus, mener nestlederne Kjell Ingolf Ropstad og Olaug Bollestad bør vurdere sine stillinger.

Les også: Analytikere: – Ropstad svekket etter avsløring

KrF-topper krever nytt landsstyremøte