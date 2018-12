Tyskland stanser alt våpensalg til Saudi-Arabia etter Khashoggi-drapet

Tyskland stanser alt våpensalg til Saudi-Arabia etter drapet på journalisten Jamal Khashoggi. 18 saudiarabere får innreiseforbud i Schengen-området.

De 18 saudiaraberne antas å ha forbindelser til drapet, opplyste Tysklands utenriksminister Heiko Maas mandag.

Han sa at innreiseforbudet, som innføres av Tyskland, vil gjelde i hele Schengen-området. Et av landene i området er Norge.

Det tyske finansdepartementet opplyser samtidig at Tyskland inntil videre stanser alt våpensalg til Saudi-Arabia, inkludert salgsavtaler som allerede har blitt godkjent.

Statsminister Angela Merkel kunngjorde i oktober stans av nye våpensalg til Saudi-Arabia. Men mandagens kunngjøring fra finansdepartementet utvider stansen til også å omfatte salgsavtaler som allerede har blitt inngått.

Det innebærer blant annet at 20 patruljebåter som Saudi-Arabia har bestilt, trolig likevel ikke blir levert. To av båtene er allerede ferdigstilt, mens åtte andre er under bygging på et verft i delstaten Mecklenburg-Vorpommern, følge opplysninger det tyske nyhetsbyrået DPA har fått tilgang til.

Den 59 år gamle saudiarabiske journalisten Jamal Khashoggi ble drept på det saudiarabiske konsulatet i Istanbul 2. oktober. Han arbeidet blant annet som kommentator for Washington Post og var en kjent kritiker av Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman.