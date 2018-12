Det hvite hus strammer inn reglene for pressen

CNN-reporter Jim Acosta får tilbake presseakkrediteringen permanent. Men journalister må heretter ha tillatelse for å stille Donald Trump oppfølgingsspørsmål.

– Det hvite hus har i dag fullt ut gjenopprettet Jim Acostas presseakkreditering. Dermed er ikke lenger vårt søksmål nødvendig, opplyser CNN mandag kveld norsk tid.

Kunngjøringen kom få timer etter at CNN kunngjorde at de ville kreve en ekstraordinær rettslig høring etter å ha blitt varslet om at Acostas presseakkreditering i Det hvite hus ville bli inndratt på nytt.

Det hvite hus fratok for halvannen uke siden Jim Acosta hans presseakkreditering etter at han under en pressekonferanse med Donald Trump nektet å gi fra seg mikrofonen og fortsatte å stille presidenten kritiske spørsmål.

Han fikk akkrediteringen tilbake, men i første omgang bare for 14 dager. Mandag kunngjorde altså Det hvite hus at han får presseakkrediteringen tilbake permanent.

Samtidig ble det publisert nye regler for journalistene som dekker Det hvite hus. Det vil ikke lenger være lov å stille oppfølgingsspørsmål til Trump under pressekonferanser i Det hvite hus uten at presidenten selv eller hans medarbeidere har gitt tillatelse til det.