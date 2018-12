Høie setter bioteknologi-utnevnelser på vent

Helseminister Bent Høie (H) utsetter valget av nye medlemmer til Bioteknologirådet. Bakgrunnen er KrFs mulige inntreden i Erna Solbergs regjering, skriver VG.

– Bioteknologirådets arbeid er viktig for regjeringen. Jeg ønsker at forestående politiske prosesser derfor er avklart før vi oppnevner et nytt Bioteknologiråd. Jeg håper alle medlemmer og varamedlemmer har anledning til å bidra noen måneder til, skriver Høie i en tekstmelding til VG.

De 15 medlemmene i Bioteknologirådet utnevnes av regjeringen hvert fjerde år, og 1. januar 2019 skulle medlemmene etter planen oppnevnes for den kommende fireårsperioden.

Bioteknologirådet er et uavhengig organ som rådgir regjeringen i etisk utfordrende spørsmål om bioteknologi. Rådet er toneangivende i debatter om ny teknologi blant annet i helsesektoren. For eksempel har rådet gitt klare anbefalinger knyttet til spørsmål om innføring av tidlig ultralyd og den såkalte NIPT-testen i svangerskap. På Stortinget er beslutninger fra Bioteknologirådet ofte et viktig grunnlag for partigruppene før de avgjør viktige spørsmål om hvilke tjenester det norske helsevesenet skal tilby pasientene.

Grepet fra Høie vil sikre KrF innflytelse over Bioteknologirådets sammensetning om partiet velger å gå inn i Erna Solbergs regjering.