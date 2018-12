Regjeringen vil skjerpe straffen for å skyte mot politiet

Straffen for å skyte mot politiet skal skjerpes, og minimumsstraffen skal bli tre års fengsel, foreslår regjeringen.

– I dag kan skyting mot politiet straffes med fengsel i inntil tre år. Vi sier nå at tre år skal være minimumsstraff og ni år maksimum. Det er bare for å skyte mot politiet, opplyste justis- og beredskapsminister Tor Mikkel Wara (Frp) under Politiets Fellesforbunds (PF) landsmøte, som startet mandag.

Wara opplyste at forslaget sendes på høring allerede denne uken. Justisministeren trakk fram hendelsen ved en bensinstasjon på Roa i 2015, der en politipatrulje ble beskutt og havnet i skuddveksling etter en rutinekontroll, skriver Politiforum.

Dersom lovforslaget går gjennom, og en person blir dømt for drapsforsøk i tillegg, blir straffen ytterligere skjerpet.

– I tillegg vil vi gjøre det straffbart å forsøke å ta fra politiet våpenet. Det vil vi også sende ut på høring, sa Wara.

I sin innledning på landsmøtet trakk Wara fram at kriminaliteten har endret seg dramatisk de siste årene.

– Det at så mange personer beveger seg friere, gir oss en helt annen type kriminalitet. Det er arbeidslivskriminalitet. Svart arbeid. Tigging. Prostitusjon. Innvandring. Hvordan finansierer du opphold i landet hvis du ikke har lov til å være her, men ikke vil dra? Jo, ved kriminalitet. Det er helt essensielt at vi som samfunn vet hvem som befinner seg i landet. Men det vet vi ikke lengre, sa Wara.