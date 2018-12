Eurosonen nærmere eget budsjett

EUs finanskommissær Pierre Moscovici mener finansministrene har tatt viktige skritt mot enighet om et eget budsjett for eurosonen.

Finansministrene i eurogruppen diskuterte mandag et felles fransk-tysk forslag til hvordan et eurosonebudsjettet kan utformes.

– Vi mener dette fransk-tyske bidraget er et veldig viktig skritt mot enighet, sa finanskommissær Pierre Moscovici etter møtet.

– Jeg merket en annerledes tone i dag enn i tidligere diskusjoner. En mer positiv tilnærming, sa han.

Ideen om et eget budsjett for eurosonen har splittet medlemslandene. Diskusjonene pågår fortsatt om hvor stort et eventuelt budsjett skal være, og hva pengene primært skal brukes til.

Håpet er å få en avgjørelse på plass innen EUs toppmøte i desember.

