EUs «smertefulle» uke

Følsomme spørsmål har kommet opp i diskusjonene internt i EU om utkastet til avtale med Storbritannia. Nå advares medlemslandene mot å forsøke å reforhandle.

EUs ministerråd samlet seg i Brussel tidlig mandag morgen for å diskutere avtalen, som etter planen skal formaliseres på et ekstraordinært toppmøte mellom Storbritannia og EUs øvrige medlemsland førstkommende søndag.

Men den siste innspurten blir ikke enkel.

– En smertefull uke i europeisk politikk starter. Skilsmissepapirene ligger på bordet, og et 45 år langt vanskelig ekteskap går mot slutten, sa Østerrikes EU-minister Gernot Blümel på vei inn til møtet.

Ifølge ham er målet nå å lukke forhandlingene om avtalen. Østerrike har formannskapet i EU dette halvåret.

Innvendinger

Sveriges EU-minister Ann Linde sa på vei inn til møtet at det er flere medlemsland som fortsatt har innvendinger mot utkastet.

– Det er ikke slik at dette bare vil gli igjennom. Det er fortsatt noen land som har synspunkter på enkelte spørsmål, sa hun.

Ales Chmelar, statssekretær for EU-saker i Tsjekkia, la til at diskusjonene har dreid seg om «politisk følsomme spørsmål».

Spesielt fiskeri har vært et vanskelig punkt. Spørsmålet om EU-fiskeres tilgang til britiske farvann etter brexit er politisk sprengstoff på begge sider av Den engelske kanal.

Pinsett

Danmarks utenriksminister Anders Samuelsen er blant dem som mener fiskeridelen av avtaleteksten kunne vært bedre.

Han advarer likevel mot å tukle for mye med teksten.

– Dette er en balansegang. Man må virkelig gå inn med pinsett og passe på så man ikke roter det til, sa han på vei inn til møtet.

Et annet spørsmål som er oppe til diskusjon, er hvor lang overgangsperioden etter brexit skal kunne bli hvis EU og Storbritannia blir enige om å forlenge den. Avtaleteksten åpner nå for en forlengelse til «20XX», men det er meningen at dette årstallet skal konkretiseres i den endelige avtaleteksten. Ifølge britisk presse har EU-siden foreslått 2022 som grense.

Nytt motto

Luxembourgs utenriksminister Jean Asselborn mener avtaleutkastet har tatt knekken på statsminister Theresa May mantra om at ingen avtale er bedre enn en dårlig avtale.

– Nå er mottoet at enhver avtale er bedre enn ingen avtale, og det er en helt riktig vurdering. Vi må gjøre det klart at den avtalen som nå ligger på bordet, er den best mulige. Det fins ikke noe bedre for denne forrykte brexiten.