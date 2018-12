Israels utdanningsminister går ikke av – regjeringen fortsetter

Israels utdanningsminister Naftali Bennett går ikke av, og beholder sitt parti i regjeringen. Dermed ser det ut til at Israels koalisjonsregjering fortsetter.

Hadde Bennett trukket seg, ville det i praksis betydd at Netanyahus regjering ikke lenger hadde støtte i nasjonalforsamlingen Knesset. Bennett truet på et tidspunkt å gå hvis ikke hans parti Jødisk hjem fikk forsvarsministerposten etter at Avigdor Lieberman trakk seg.

Statsminister Benjamin Netanyahu har likevel nektet å gi fra seg den viktige statsrådsposten til Bennett og sagt at han inntil videre selv vil overta ansvarsområdene til forsvarsministeren.

Lieberman gikk fordi han var misfornøyd med våpenhvilen mellom Israel og Hamas og andre palestinske grupper.