Frp vil ikke si om representantene skattet av pengebruken

En ekspert mener pengebruken til Frps stortingsgruppe trolig utløser skatteplikt. Partiet vil ikke svare på om dette har skjedd for deres representanter.

Økonomirådgiver Espen Øren i Infotjenester sier til Aftenposten at pengebruken til Frps stortingsgruppe – 26.900 kroner per representant i fjor – sannsynligvis er skattepliktig.

– Det er mange momenter ved Frps pengebruk på fest og moro som trekker i den retning, mener han.

I utgangspunktet er «velferdstiltak i arbeidsforhold (...) skattepliktig inntekt for den ansatte», men det gjøres unntak for «rimelige velferdstiltak», skriver avisen med henvisning til skatteetaten. Etaten sier på generelt grunnlag at det må gjøres en skjønnsmessig vurdering i hvert tilfelle.

– Det kan være litt vanskelig å vurdere hva som er «vanlig i bransjen» for stortingsgrupper, men samlet sett ligger jo Frp ganske mye høyere enn de andre, sier Øren.

Sekretariatsleder Per Kristian Solbak i Frps stortingsgruppe skriver til Aftenposten at velferdstiltakene «er vurdert og behandlet iht. bestemmelsene i Skatte-ABC om velferdstiltak, og ved behov drøftet med revisor. Personalrelaterte forhold, som hvorvidt det er utløst skatteplikt, vil jeg ikke gå inn på».