E18 ut av Oslo åpnet etter vannlekkasje

Vannlekkasjen ble stanset ved 1.30-tiden natt til søndag, opplyser politiet.

Lekkasjen oppsto på Sandviksveien mellom Blommenholm og Sandvika ved midnatt. Ifølge brannvesenet er det trolig hovedvannledningen som har gitt etter, opplyser politiet.

Sandviksveien blir stengt på ubestemt tid. Mange husstander i Høvik-området mistet vannet etter vannlekkasjen.

Senioringeniør Mette Aavatsmark i Bærum kommune sier til Budstikka at hun priser seg lykkelig for at lekkasjen skjedde på en natt med temperaturer rundt null grader og ikke på en dag med 20 minus.

Når vannet er tilbake må det kokes de første 24 timene.

– Alle de som mistet vannet i natt, vil nå måtte koke vannet det neste døgnet. Jeg kommer til å varsle et ganske stort område om kokeanbefaling. sier senioringeniør Aavatsmark til avisen.

Når en vannledning mister trykket vil grums og urenheter komme inn i ledningen.