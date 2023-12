Mann funnet død etter fall i industrihall i Alver

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 22.50. Nødetatene rykket ut, men mannen ble erklært død kort tid etter at de ankom stedet.

– Det var pårørende som fant avdøde og varslet nødetatene. Pårørende hadde reist til stedet, siden avdøde ikke hadde kommet hjem som avtalt, forteller operasjonsleder Morten Rebnord i Vest politidistrikt.

Politiet har gjort innledende undersøkelser på stedet og de tror at avdøde har stått på en stige for å montere en varmepumpe. Under arbeidet har han falt fem-seks meter ned på gulvet.

Politiet opplyser at de har opprettet en undersøkelsessak og sier at avdøde vil bli obdusert.