Strømmen har i morgentimene gått for 1650 kunder, ifølge Glitre Nett s strømstanskart.

Pressevakt Lars Fredheim i selskapet mener det er sannsynlig at røft vær har skylda.

– Det er flere områder hvor strømmen har falt ut. Når så mange er uten strøm, er det høy sannsynlighet for at høyspenten er berørt, forteller Fredheim til NTB.

Pressevakten forteller at de ikke vil gå inn for å fikse strømmen før det blir lyst av hensyn til sikkerheten til de ansatte, med mindre det er kritisk for liv og helse.

Han sier det er vanskelig å si konkret hvor lang tid det vil ta før strømkundene får lyset tilbake.

– Enkelte områder har det kommet mye snø, og da kan det være krevende å komme seg til skadestedet. Noen områder kan ta tid å fikse, forteller Fredheim.