Nordmann pågrepet for drap i Hellas

Hendelsen skjedde på en bar natt rundt klokken 4.30 natt til torsdag i Thessaloniki sentrum, skriver allmennkringkasteren ERT.

Den drepte var en 32 år gammel politimann, men han var ikke i tjeneste da han ble drept. Det ligger en politistasjon like ved siden av baren der hendelsen skjedde.

Nordmannen skal ha kommet i krangel med en venn av offeret da 32-åringen brøt inn. Den pågrepne skal da ha trukket kniv og stukket 32-åringen under øret, skriver Eleftheros Typos. Han døde umiddelbart av skadene.

Politimannens venn skal ha blitt knivstukket i beinet og får behandling på sykehus.

– Mannen plaget andre, og vår kollega grep inn for å fjerne ham fra området. Han kranglet med vennen som var sammen med vår kollega og påførte dessverre vår kollega dødelige skader, sier talsperson Konstantina Dimoglidou i det greske politiet til ERT.

Den pågrepne er satt i varetekt og skal avhøres. Lokalavisen Makedonia skriver at mannen fremstilles for påtalemyndigheten fredag, men det er ikke klart om det er snakk om et fengslingsmøte.

– Vi er kjent med at en norsk borger er arrestert i Hellas. Ambassaden i Athen vil gi konsulær bistand, skriver pressevakt Guri Solberg i Utenriksdepartementet i en epost til NTB.

Hun legger til at de på grunn av taushetsplikten kan vi ikke kommentere saken ytterligere.