Resultater fra folkeavstemningen i Tsjad

Endelig resultat ventes fra folkeavstemningen om ny grunnlov i Tsjad. Ifølge militærjuntaen skulle folkeavstemningen bane vei for gjeninnføring av demokrati i landet, men ifølge kritikere er den et forsøk på å sikre at juntalederen formelt kan bli valgt til president.

Mulig SpaceX-oppskyting av militært romfartøy

Tidligst torsdag 28. desember skal SpaceX gjennomføre oppskytningen av det militære romfartøyet X-37B. Hva oppdraget konkret går ut på, er hemmelig. X-37B er et eksperimentelt romfly utviklet av Boeing for Nasa. Det har blitt testet seks ganger tidligere.

Julestatus for influensa og korona

Covid-19- og influensasmitten kommer til å øke i ukene framover, spådde FHI i sin ukesrapport før jul. I dag får vi vite hvordan det har gått. Nå i romjulen kommer en ny ukerapport med status i julen.

– Vi går inn i en tid med «influensaepidemi i full fremmarsj, var meldingen.