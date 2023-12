To kritisk skadd i trafikkulykke i Drammen

Ulykken skjedde i en 70-sone i Krokstadelva, vest for Drammen. Ulykken ble meldt klokken 18.39 og fem timer senere var veien forbi ulykkesstedet gjenåpnet for trafikk.

Politiet opplyser at det ikke er noe på stedet som gjør at de kan peke ut en åpenbar hypotese om hva som har skjedd. Det er store materielle skader.

– Det er en møteulykke, men vi vet ikke hva som har skjedd. Det er vinterføre og glatt, men det ser ikke ut til å være årsaken, sier operasjonsleder Ottar Steinstø i Sørøst politidistrikt til NTB.

Drammens Tidende skriver at ulykken ble fanget på film. Den viser at den ene bilen kom over i motgående kjørefelt før de to bilene frontkolliderte.

– Vi har fått inn noen videoer, men dersom flere sitter på opptak av ulykken kan de ta kontakt med politiet, sier Steinstø til avisen.

De to kritisk skadde satt i hver sin bil. I den ene bilen var det to andre personer. En av dem er moderat skadd, mens den andre er lettere skadd.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Nå skal ulykkesgruppen til Statens vegvesen og våre teknikere gjøre undersøkelser på stedet, så det blir stengt en stund, sier Steinstø i 19.45-tiden.

I den ene bilen var det tre personer, en mann og en kvinne i 40-årene og en kvinne i 20-årene, alle fra Polen. En av dem fikk moderate skader, mens den andre er lettere skadd, opplyser politiet. I den andre bilen var det en kvinne i 40-årene fra Buskerud.

Føreren av den ene bilen ble fraktet til Ullevål sykehus med luftambulanse. De øvrige tre er fraktet til Drammen sykehus. I tillegg var det en hund i den ene bilen. Hunden er sjekket av veterinær og ser ut til å ha kommet uskadd fra det.

– Vi har fått inn noen videoer, men dersom flere sitter på opptak av ulykken kan de ta kontakt med politiet, sier Steinstø til avisen.

UyVahh4b_Lo(©NTB)