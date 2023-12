Ordførerne i blant annet Skaun, Trondheim og Rennebu er bekymret over de kraftige avgiftsøkningene som er på gang, skriver VG.

I et brev til partiene på Stortinget skriver ordførerne at flere kommuner legger opp til at innbyggerne skal ta hele regningen.

Kan få alvorlige konsekvenser

– Dette kan få alvorlige konsekvenser for de som allerede sliter økonomisk, skriver ordførerne, som ber Stortinget vurdere tilskudd, gunstige låneordninger eller forlenget avskrivningstid på store vann- og avløps investeringer.

Huseierne har tidligere advart at mange kommuner sitter på en «udetonert kostnadsbombe».

Kald skulder fra minister

Men klima- og miljøministeren gir ordførerne en kald skulder og viser til at kommunesektorens økonomi er solid, skriver VG.

– Utgangspunktet er og skal være at vann- og avløpsinfrastruktur er et kommunalt ansvar der oppgradering av renseanlegg finansieres ved selvkost gjennom vann- og avløpsgebyrene, skriver Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) til VG.

Avgiftssjokket som venter skyldes at EUs klimaministre tidligere i år ble enige om nye og strengere krav til rensing av kloakk. Et nytt EU-direktiv om kloakk vil koste innbyggere i små kommuner milliarder.