Det er sendt ut gult farevarsel for kraftig snøfokk og vindkast på blant annet Haukelifjell og Hardangervidda. Uværet skulle øke ved 20-tiden og vare fram til 6-tiden torsdag morgen. På Hardangervidda er det også sendt ut oransje varsel om snøskredfare.

På riksvei 134 over Haukeli var det kolonnekjøring noen timer tidlig på onsdagskvelden, men så ble forholdene så vanskelige at veien ble stengt.

Like før klokken 22 var det kolonnekjøring både på riksvei 13 Vikafjellet og riksvei 7 over Hardangervidda. Der skulle første kolonne kjøre klokken 22.30, men deretter ble veien stengt for personbiler og det ble innført kolonnekjøring for tunge kjøretøy.

Fylkesvei 450 i Hunnedalen mellom Rogaland og Agder var stengt på grunn av uværet.

Vent

Vegvesenet ber folk vurdere om det er nødvendig for dem å kjøre onsdag kveld, eller om de kan vente til torsdag.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

På E134 er det på strekningen mellom Haukelitunnelen og Liamyrene bom som det først var kolonnekjøring, før veien altså ble stengt.

– Det er brøytemannskapene der oppe som vurderer situasjonen fortløpende. De har antydet at det kan bli stengt. Det blåser ganske godt der oppe, det snør og det er ganske kaldt. Det betyr at snøen er tørr og fyker lett, samtidig som det er fortsatt en god del trafikk, sa trafikkoperatør Steinar Våsjø ved Veitrafikksentralen Sør til NTB tidligere på kvelden.

Veitrafikksentral Vest har ansvaret for riksvei 7 over Hardangervidda og advarer mot både vind og snøfokk.

Bruk denne overgangen

– Det kan være fare for at veien kan blåse igjen, det danner seg veldig fort skavler. Vi anbefaler folk om å vente med å kjøre til dette uværet gir seg, sier trafikkoperatør Christian Strømmen til NTB.

Hvis du må ut og kjøre mellom øst og vest, anbefaler Strømmen den nordligste fjellovergangen, E16 over Filefjell.

– Det er veldig sjeldent det blir stengt der, bare noen få ganger i året, sier han.