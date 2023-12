– Det er et viktig tiltak for å styrke trafikksikkerheten og redusere risikoen for alkoholrelaterte ulykker, sier generalsekretær Anders Skavdal Havdal i MA – Rusfri Trafikk.

Fra og med første nyttårsdag blir det obligatorisk å ha alkolås i norskregistrerte busser og minibusser i Norge. Påbudet gjelder i første omgang ikke taxier og utenlandsregistrerte kjøretøy.

En alkolås er en løsning som kobles på tenningssystemet i kjøretøyet og forhindrer bussen eller minibussen fra å starte dersom sjåføren har en alkoholkonsentrasjon over lovlig nivå. Det er 0,2 promille i Norge.

Busser og minibusser som ikke har innført alkolås innen nyttår, risikerer bøter og midlertidig suspensjon av kjøretillatelsen.