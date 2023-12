Rekordhøye leiepriser i år – dyrest i Oslo og Stavanger

Prisene i leiemarkedet gikk kraftig opp i løpet av våren, særlig i de fire største byene, i tillegg til at det var få tilgjengelige leieobjekter, skriver Finn eiendom i en pressemelding.

I Stavanger har leieprisen for en leilighet økt i snitt med 14 prosent hittil i år sett mot samme periode i fjor. Dette tilsvarer rundt 1700 kroner ekstra i leie i måneden.

I hovedstaden må man i dag i snitt ut med 18.500 kr for en leilighet, som er 1150 kroner dyrere enn i fjor.

I Trondheim og Bergen koster det henholdsvis 14.070 kroner og 14.020 kroner i måneden å leie en leilighet, også opp 1050 kroner og 1340 kroner fra i fjor.

Men utover høsten har det vært en økning i annonsepubliseringer, som har bidratt til en liten brems i prisutviklingen i leiemarkedet.

– Flere objekter gjør at prisene nå har stabilisert seg og heller gått litt ned enn opp. Men, det er fortsatt større etterspørsel enn utbud, så dersom man har en bolig, leilighet, hybel eller lignende som man ønsker å leie ut, er 2024 et bra år å teste det ut på, sier Jørgen Hellestveit, boligekspert og leder for Finn eiendom.