Mye fyll og vold landet rundt

Politi over hele Norge har gjennom natten måtte hanskes med nordmenn som har fått for mye alkohol eller utagert mot andre gjester på de ulike utestedene.

En gjennomgang NTB har gjort av politiets meldinger på X, tidligere Twitter fra klokken 23 andre juledag til klokken 4.30 onsdag morgen viser at minst 29 personer har blitt bortvist fra de ulike politidistriktene.

I tillegg er det en rekke personer som har havnet i arresten etter å ha utøvd vold.

Seks drept på Vestbredden

Seks personer ble drept og flere såret i et israelsk luftangrep mot en flyktningleir nord på Vestbredden i natt, ifølge opplysninger fra palestinske helsemyndigheter. Ifølge det palestinske nyhetsbyrået Wafa skjedde det i flyktningleiren Nur Sham, nær byen Tulkarem.

Det israelske forsvaret (IDF) hadde tidlig på morgenen ikke svart på nyhetsbyrået AFPs henvendelser om å kommentere aksjonen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Åtte døde i australsk uvær

Åtte personer er døde og en savnet i Australia etter at kraftig uvær hamret løs på landets østkyst gjennom julehelgen. 90.000 husstander i Queensland var i dag morges fortsatt uten strøm.

Uværet rammet delstatene Victoria, New South Wales og Queensland 25. og 26. desember med store haglkuler, styrtregn, lyn og torden. Kraftig vind røsket løs hustak og veltet trær.

Nytt rekordår for norsk sjømat

Norsk sjømat sørget for mer enn 170 milliarder kroner i eksportinntekter i 2023. Det er 20 milliarder mer enn rekordåret 2022.

– Vår eksport går til mange land. Vi har et bredt spekter med sjømat fra sild til kongekrabbe, og vi makter å tilpasse oss kundenes behov, sier administrerende direktør Christian Chramer i Norges sjømatråd til Klassekampen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

USA og Israel diskuterer Gazas framtid

Et Gaza etter krigen var samtaletema i et møte mellom Det hvite hus' nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan og Israels minister for strategiske saker, Ron Dermer.

Artikkelen fortsetter under annonsen

De to diskuterte planlegging av dagen etter at krigen mellom Israel og Hamas avsluttes, blant annet styreform og sikkerhet på Gazastripen. De snakket også om arbeidet med å hente ut de gjenværende gislene fra Gazastripen, samt overgang til en ny fase i krigen der fokus skal være på viktige Hamas-mål.

USA dypt bekymret over økt urananriking

USA er dypt bekymret etter en rapport fra Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) om økt produksjon av høyanriket uran i Iran.

– Irans atomeskalering er av enda større bekymring i en tid der Iran-støttede stedfortredere fortsetter med farlige og destabiliserende aktiviteter i regionen, blant annet det nylige dødelige droneangrepet og andre angrepsforsøk i Irak og Syria, og Houthi-angrep mot sivile handelsfartøy i Rødehavet, uttaler Det hvite hus' nasjonale sikkerhetsråd.

Uttalelsen kom etter at IAEA i går meldte at Iran de siste ukene på nytt har trappet opp produksjonen av høyanriket uran.