– En person er blitt påkjørt og ligger i veibanen. Får behandling av noen på stedet. Ambulanse og politi er der straks, sier operasjonsleder Jan Kristian Johnsrud i Sørøst politidistrikt til VG.

Politiet opplyser om at ulykken ikke har skjedd i et gangfelt. Den påkjørte mannen er bevisst, men har smerter i hodet. Han kjøres til akuttmottak for undersøkelser.