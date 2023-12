– Han har forklart seg om foranledningen og har erkjent de faktiske forholdene. Han er veldig lei seg for det som har skjedd, og skulle ønske det ugjort, sier guttens forsvarer, Thor Bache-Wiig til NTB.

Ifølge forsvareren var opptakten til hendelsen en situasjon mellom avdøde, siktede og hans to kamerater.

– Det var en konflikt som dreide seg om at fornærmede skal ha filmet den siktede og kameratene hans på bussen. En av den siktedes venner skal flere ganger ha tatt fra fornærmede telefonen for å slette innholdet. På et tidspunkt oppfattet siktede at den avdøde opptrådte på en truende måte, og da gjorde han det han gjorde, sier Bache-Wiig.

– Han innså senere at det var en feilvurdering.

Det var Budstikka som skrev om saken først.

Tidligere hendelse med avdøde

Den siktede har også hevdet at den avdøde tidligere har vært involvert i en slåsskamp med den siktede i Sandvika i sommer. Dette var med på å danne trusselbildet til den siktede på bussen.

– Han opplevde det sånn at noe var i ferd med å skje, så han ville uskadeliggjøre den avdøde før han og kameratene selv ble skadd, sier forsvareren.

Han legger til at den siktede ikke hadde som intensjon å drepe den avdøde.

Bar kniv for egen sikkerhet

Bache-Wiig sier at den siktede var utstyrt med kniv som følge av at en venn av ham, som ikke var på bussen drapskvelden, ble knivstukket tidligere i år.

– Etter den hendelsen har han innimellom båret kniv når han er ute for å kunne beskytte seg dersom en situasjon skulle oppstå.

Mandag erfarte både TV 2 og VG at politiet hadde gjort funn av en kniv i en skog i nærheten av Bærum sykehus, like ved åstedet. 14-åringens forsvarer bekrefter til VG at det var drapsvåpenet som ble funnet, og at siktede selv hjalp politiet med å finne den.

– Han ønsker å bidra det han kan til å opplyse saken, sier forsvareren til VG.

Den siktede er ifølge forsvareren veldig angrende, og tenker mye på den avdødes familie som nå har mistet en sønn.

26-åring drept

Det var 26 år gamle Faridullah Rahmani som ble drept 22. desember. Familien har via bistandsadvokat Maral Houshmand frigitt navnet hans.

– Farid var en populær, blid og jordnær ung mann som alltid hadde et smil om munnen. Han var godt likt og hadde svært mange venner, skriver familiens bistandsadvokat Maral Houshmand i en epost, ifølge Budstikka.

Rahmani beskrives også som svært familiekjær.

– Han bodde med, og tok vare på sin mor, som er enke. Farid var en krigsflyktning, og hadde håp om et trygt liv i Norge, skriver Houshmand videre.

Rahmani var afghansk statsborger, men bosatt i Bærum.