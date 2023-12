Allerede på kvelden første juledag frøs det til og ble såpeglatt flere steder på Vestlandet.

Meteorologisk institutt har sendt ut et farevarsel for is som gjelder for ytre strøk fra Jæren og Stavanger og helt opp til Stad.

Trøbbel i store deler av landet

I tillegg er det sendt ut følgende farevarsler andre juledag (tirsdag):

Snø i deler av Nordfjord, Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag.

Kraftig snøfokk nordlige deler av fjellet i Sør-Norge.

Snø i deler av Nordland (fra kvelden av).

Det er også sendt ut varsel om snø i Agder og sørvest i Rogaland fra onsdag av og varsel om snø på Østlandet fra torsdag av.

Traikkulykker

Andre juledag (tirsdag) har det vært flere trafikkulykker der glatt føre trekkes fram som årsak. Også i områder som ikke er tatt med i faresonen.

I Songdalen i Agder kjørte en bil ut av veien og rett i fjellveggen tirsdag formiddag.

– Patruljen på stedet melder at det var to personer i bilen, begge uskadd. Glatt veibane var årsaken, bilen hadde lav fart da den kjørte ut, skriver politiet.

På Karmøy meldes det også om en bil som har kjørt inn i autovernet på glatt føre. Og på Sveio havnet en bil på hodet – uten at noen ble skadd.

– Fremstår som et hendig uhell på glatt føre, skriver politiet.

– For guds skyld

Overfor TV 2 kommer operasjonsleder Anders Oppedal i Sørvest politidistrikt med en innstendig bønn:

– Det er fremdeles veldig glatt, spesielt på sideveier, veier langs kysten og nord i fylket. Kjør etter forholdene og ta deg god tid. Og sko bilen med vinterdekk, for guds skyld, sier han.

Han forteller at de forberedte seg på mange ulykker på grunn av såpeglatte veier.

– Så fort folk begynte å komme seg ut på veiene, begynte det å tikke inn med ulykker her, sier Oppedal.