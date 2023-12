Ukraina hevder å ha angrepet russisk fartøy

Ukrainas luftforsvar påtar seg ansvaret for et angrep mot havnebyen Feodosia på Krim-halvøya i natt. Ifølge luftforsvaret ble den russiske svartehavsflåtens landgangsfartøy Novotsjerkassk ødelagt i angrepet.

Ukraina har ikke lagt fram bevis for påstanden, og russiske myndigheter hadde tidlig i dag morges ikke kommentert påstanden. Tidligere i natt sa den russisk-innsatte guvernøren på den annekterte Krim-halvøya at havneområdet ble rammet av eksplosjoner og at det brøt ut brann.

Amerikansk angrep mot milits i Irak

Amerikanske styrker gjennomførte i går gjengjeldelsesangrep i Irak etter et angrep tidligere på dagen der tre amerikanske soldater ble såret. Det opplyste USAs forsvarsminister Lloyd Austin i natt.

Han sier at det tre amerikanske soldater ble såret, i et angrep mot luftbase i Arbil utført av Iran-tilknyttet milits. Etter angrepet iverksatte USA et gjengjeldelsesangrep mot tre anlegg som Iran-tilknyttet milits benytter i Irak, opplyser Austin.

Mann omkom i trafikkulykke i Orkland

En mann er bekreftet død etter en trafikkulykke på E39 i Viggjatunnelen i Orkland i Trøndelag mandag kveld.

– Vi fikk melding om ulykken via AMK klokken 22.16. Det ble forsøkt gjenoppliving, men mannen ble bekreftet død på stedet, sa operasjonsleder Bjørnar Gaasvik til NTB.

Tidligere på kvelden opplyste politiet at bilen hadde kjørt i tunnelveggen.

Fem lik funnet i leilighet utenfor Paris

Fransk politi fant fem lik i en leilighet i byen Meaux øst for Paris i går, på første juledag. Det opplyste påtalemyndigheten i natt. Politiet har ikke kommet med detaljer om de fem, men sier saken etterforskes som drap.

Ifølge nyhetsnettstedet Actu17 dreier det seg om en kvinne og hennes fire unge barn. Ifølge nettstedet leter politiet etter den 33 år gamle barnefaren.

Dørvakt utsatt for rasisme og vold i Stjørdal



Like før midnatt ble en dørvakt utsatt for rasistiske bemerkninger, samt fysisk vold utenfor et utested i Stjørdal. Mannen hadde også utsatt dørvakten for slag og spark.

Dørvakten ble ikke fysisk skadd i forbindelse med hendelsen.

To skyteepisoder i svensk by

En mann i 30-årene ble skutt på en pub i Västerås i Sverige i går kveld. Han ble sendt til sykehus med livstruende skader. Ved midnatt var ennå ingen pågrepet for skytingen, opplyste politiet i natt.

Klokken 22.13, en drøy time etter skytingen, fikk politiet melding om en ny skyteepisode, denne gang i utkanten av byen. Politiet fant verken noe offer eller noen mistenkt, men sikret bevis som tyder på at det ble brukt skytevåpen. Det var i natt uklart om det er sammenheng mellom de to sakene.