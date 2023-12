Eldar Vågan om klassisk julereklame: – Den siste kontrakten ble inngått i 2006

«Skal vi itte heller ta en slæk en pizza Grandiosa?»

Spørsmålet fra Vazelina Bilopphøggers Eldar Vågan har blitt stilt på norske TV-skjermer i over 25 år. Første gang reklamen ble sendt var i 1995 eller 1996, skriver Nettavisen.

I et intervju med avisen sier Vågan at reklamen vil bil spilt så lenge frossenpizzaen er et merke. Han åpner også opp for en nyinnspilling av reklamen.

– Avtaler om reklamefilmer ble jo i 1995 vanligvis inngått for tre år. Jeg husker ikke om denne avtalen varte i tre eller fem år, men jeg tror det var tre års honorar, sier Vågan til Nettavisen.

– Så kom julekalenderen, og da ble det relansering og reforhandling. Den siste kontrakten ble inngått i 2006, sier Vågan.

Han kan derimot ikke si om han får lønn for reklamen i dag, eller noe om kontrakten for øvrig.

I en undersøkelse fra 2011 oppga 200.000 nordmenn at de spiser Grandiosa på julaften.