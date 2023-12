– En mann i 20- til 30-årsalderen ble rundt klokken 18 i dag funnet med flere stikk i ryggen, sier operasjonsleder Svein Walle i Øst politidistrikt til NTB.

Innsatsleder Remi Kopperud sier til NTB at to personer er anholdt i saken.

– Vi har anholdt to personer et annet sted i området, som vi enten sjekker inn eller ut av saken. Det er for tidlig å si om dette kan være gjerningsmenn, sier han.

Ukjent tilstand

Den fornærmede mannen er fraktet til sykehus. Tilstanden er så langt ukjent. Han ble funnet utendørs av en brannmann på fritiden, ifølge Walle.

Politiet leter nå etter en gjenstand ved hjelp av hunder.

– Hundene leter etter en gjenstand, og det er så klart en gjenstand som kan ha blitt brukt, sier Walle.

To mørkkledde menn

Politiets opplysninger gikk ut på at to mørkkledde menn skal ha blitt sett løpende fra åstedet i Ytre Enebakk sentrum.

Politiet, som er på stedet med store ressurser, ønsker tips fra publikum som kan ha opplysninger om hendelsen.

– Politiet ønsker opplysninger om observasjoner av personer eller biler i området Osloveien fra klokken 17.30, skriver Øst politidistrikt på X/Twitter.