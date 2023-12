Person til sykehus med stikkskader i Oslo – skal ha vært involvert i slagsmål

En person skal ha fått skader i slagsmålet.

– Han er sendt til behandling på sykehus for stikkskader. Vedkommende er bevisst, men utover det er jeg ikke kjent med skadeomfanget, sier operasjonsleder Rune Hekkelstrand til NTB.

Han forteller videre at det var klokken 19 at politiet fikk melding om at fire personer hadde vært involvert i et slagsmål på Veitvet i Oslo.

En person ble sendt til legevakten med bruddskader i ansiktet, før politiet begynte å lete etter de tre andre.

I tillegg til personen på sykehus, har politiet fått kontroll på en person på en adresse utenbys.

– Vi jobber i flere spor for å få kontroll på den tredje involverte personen, sier operasjonslederen.

Det er ennå ikke kjent hvordan stikkskadene oppsto.