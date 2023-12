Ordføreren etter knivdrapet i Bærum: – Viktig at lokalsamfunnet står samlet

– Nå er det viktig at lokalsamfunnet står samlet og at vi tar vare på hverandre, sier ordføreren til lokalavisen Budstikka.

Knivstikkingen fant sted på en buss like ved Bærum sykehus fredag kveld. Ordføreren påpeker at den siktede er særdeles ung og at saken går inn på alle.

Hun oppfordrer alle til å være varsomme med å spekulere i hva som har skjedd, da man er i en tidlig fase av saken.

– Men generelt sett er det veldig, veldig trist at unge på denne alderen går rundt med våpen og trekker kniv med døden til følge, sier Hammer Krog.