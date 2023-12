Fly med 300 indere holdt igjen i Frankrike – mistanke om menneskesmugling

Det melder franske medier, blant dem BFM TV og France 3, fredag.

Flygningen skjedde i regi av et rumensk charterselskap. Flyet kom fra Dubai torsdag og landet på den lille Vatry-flyplassen øst for Paris for en teknisk undersøkelse da politiet grep inn, opplyser franske myndigheter.

– Ankomsthallen på Vatry-flyplassen ble omgjort til et venteområde med senger slik at passasjerene skulle få det best mulig, uttaler myndighetene.

De legger til at det er igangsatt en juridisk etterforskning av omstendighetene og formålet med flyreisen.

Flyet skulle videre med de 303 indiske passasjerene til Nicaragua.