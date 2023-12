Varetektsfengslet i fire uker for drapsforsøk etter skytingen i Moss

Mannen som ble truffet av flere skudd utenfor Mossehallen i Moss 28. november, ligger fortsatt på sykehus. Tilstanden hans er slik at politiet ennå ikke har kunnet avhøre ham. Han er svensk statsborger, men bor i Norge.

20-åringen er en av tre menn som er blitt pågrepet i Sverige og siktet for drapsforsøk eller medvirkning til drapsforsøk. Han er den eneste av de tre som har godtatt utlevering til Norge, noe som gjorde at han ble overført til norsk fengsel få dager etter pågripelsen søndag. De to andre er fortsatt i varetekt i Sverige.

Søndre Østfold tingrett slår i sin kjennelse fast at det er en nærliggende og reell fare for at siktede vil forspille bevis dersom han løslates, og at det er sannsynlighetsovervekt for at han vil benytte denne muligheten.

Retten viser til at etterforskningen er i en tidlig fase, og at politiet bør få anledning til å gjennomføre avhør av de siktede, foreta ytterligere undersøkelser av telefonene deres og innhente elektroniske bevis uten at de kan påvirke etterforskningen.