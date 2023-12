Utstyr fra legevakten i Oslo doneres til fronten i Ukraina

– Jeg er glad for at Oslo kommune bidrar med det vi kan. Vi tar imot flyktninger fra Ukraina, og vi støtter Ukrainas kamp for deres frihet og selvstendighet. Dette utstyret er ett av mange konkrete eksempler på vår støtte. Jeg håper det kommer til nytte ved fronten, sier Oslos byrådsleder Eirik Lae Solberg (H).

Dette er ikke første gang Oslo kommune donerer medesinsk utstyr til Ukraina.

Etter pandemien hadde kommunen en større mengde vaksinasjonsutstyr og smittevernutstyr til overs.

– Det er fint at utstyr fra den gamle legevakten som vi ikke lenger har behov for kan komme til nytte der det virkelig er behov for det, sier Hilde Terese Hamre, direktør for Helseetaten i Oslo kommune.

Utstyret doneres av kommunen, og transporten skjer i samarbeid med Ukrainas ambassade.