Savnet kajakkpadler funnet i god behold

– Brannmannskaper i båt har gjort funn av den savnede ved Søre Rotøyna. Han fremstår å være i god form, skriver Vest politidistrikt på X/Twitter.

Samtidig opplyser politiet at mannen ikke hadde vært i sjøen.

Meldingen kom en snau time etter at politiet først opplyste om at en kajakkpadler var meldt savnet.

Politiet satte i verk en leteaksjon i samarbeid med Hovedredningssentralen Sør-Norge. Frivillige mannskaper fra Røde Kors, Norske redningshunder og Norsk Folkehjelp bidro i letearbeidet, i tillegg til at brannmannskaper i to båter, et redningshelikopter fra Stavanger og en redningsskøyte ble sendt mot stedet.

Søkeforholdene ble tidligere torsdag kveld beskrevet som svært krevende av politiet, med sterk vind og urolig sjø.