FN-kontoret i Ramallah sier at drapene skal ha funnet sted i Rimal-nabolaget i Gaza by denne uka, og at de kan være en krigsforbrytelse. Ifølge meldingene ble mennene drept foran sine familiemedlemmer.

Rapporten sier også at kvinner og barn ble presset inn i et rom, og at noen av dem ble alvorlig skadd da soldatene enten skjøt på dem eller kastet en granat inn i rommet.

Israelske myndigheter har ingen kommentar til meldingene. Israelske soldater er også tidligere beskyldt for å ha skutt mot og drept sivile med overlegg.