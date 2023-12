Ferske tall fra data- og analyseselskapet Experian ved utgangen av november viser at totalt 235.275 nordmenn over 18 år har betalingsanmerkninger. Det er 2 prosent færre enn ved samme tidspunkt i fjor.

Det har vært en nedgang i alle landets fylker, med unntak av Viken. Spesielt i Troms og Finnmark har antallet gått ned.

Ved utgangen av oktober var det 7,7 prosent færre skyldnere enn på samme tidspunkt i fjor.

– Nedgangen kan tyde på at de utfordrende økonomiske tidene vi står i, kan ha fått nordmenn til å tenke seg om før de går og skaffer seg unødvendig kortsiktig gjeld, eller nye kredittkort, sier direktør Veronica Flyckt for Consumer Information Services amp; Analytics i Experian.

Beløpet nordmenn har utestående i år, har også gått ned siden november i fjor. For tolv måneder siden var dette beløpet over 58,6 milliarder kroner, mens det nå er på 54,9 milliarder kroner.

– Vi håper at denne synkende trenden fortsetter. Selv om det meldes om rekordomsetning på julegaver, kan det virke som om nordmenn kanskje ikke i like stor grad kjøper over evne? Ifølge våre tall, kan det hvert fall se sånn ut, sier Flyckt.