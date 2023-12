– I Sør-Norge er det litt utfordrende kjøreforhold spesielt i dag. Så hvis man har planlagt å reise i dag og ikke er giret på forsinkelser, kolonnekjøring og å stå i kø, så ville jeg kanskje ventet til i morgen, sier vakthavende meteorolog Eldbjørg Moxnes til NTB.

Hun sier at det er mulig å komme seg av gårde i dag, men at kjøreforholdene blir betydelig bedre i morgen.

Meteorologene varsler på X/Twitter at det er ventet orkan i deler av Rogaland og vest Agder i ettermiddag.

De opplyser at det er stor fare for innstillinger av flyavganger, båter og annen transport. Samt at det forventes stengte broer, stengte veier og kolonnekjøring.

Innstiller flyavganger

SAS har innstilt flere avganger på grunn av den kraftige vinden som er varslet.

– Vær og sikkerhet kommer først. Nøkkelord er tålmodighet og god tid, sier pressesjef Tonje Sund i SAS til VG.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det er også sendt ut gult farevarsel om snø for midtre og indre deler av Vestlandet sør for Stad.

– Hvis man skal legge av gårde i dag, bør man følge med på værmeldinger før man drar, og underveis hvis man skal reise langt. Beregn god tid, sier Moxnes.

Julaften-snø på Østlandet

Også på Østlandet er det ventet snø og en god del vind i dag. Kjøreforholdene blir litt utfordrende, men vil bli bedre i morgen og på lille julaften, forteller meteorologen.

Snøen skal gi seg i morgen, og vinden vil roe seg utover lille julaften.

– Lille julaften blir en veldig fin dag. Det blir vinterlig med snøen som har lagt seg, og minusgrader, sier Moxnes.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

På julaften er det ventet snø utover ettermiddagen og kvelden, noe som kan føre til utfordringer når folk skal hjem fra juleselskap.

– Da gjelder det å smøre seg med tålmodighet og kjøre forsiktig. Vi kan håpe at vi har blitt litt vant til snøen da og klarer å håndtere det, men erfaringsmessig vet vi at det blir litt travelt når folk skal hjem fra juleselskap, sier Moxnes.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Opphold i Midt-Norge

I Møre og Romsdal er det ventet en del snø i dag, samt i morgen.

– Om man kjører i dag eller i morgen, blir litt hipp som happ, sier Moxnes.

I Trøndelag er det ventet greie kjøreforhold med litt snø de neste dagene, men ingen store mengder. På julaften er det ventet oppholdsvær.

– Trøndelag og Møre og Romsdal får en veldig fin julaften med oppholdsvær, ellers så er det jo litt snø og nedbør de fleste steder, sier meteorologen.

Farevarsler i Nord

Meteorologene varsler også krevende kjøreforhold over flere fjellstrekninger i Nordland på grunn av vind og snøfokk. Varselet gjelder fram til i natt, opplyser de på X/Twitter.

De anbefaler folk å sjekke veimeldinger på 175.no før de legger ut på kjøretur.