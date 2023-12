Ukraina-bistand kan gi dårligere forsvarsberedskap i Norge

Flere kilder er bekymret for at Ukraina-hjelpen gjør det vanskeligere å forsvare Norge. Viktige våpen som skal beskytte norske byer, er ikke bestilt inn igjen, skriver Aftenposten.

- Det er ingen tvil om at dette svekker vårt eget forsvar. Vi har sett lite til de pengene, og det utstyret som politikerne har lovet å kjøpe inn på nytt. Det vil ta flere år å få tilbake det vi har gitt bort. Hvis du kjøper en artillerigranat i dag, vil det ta tre år før du får den levert, sier Oddbjørn Erichsen, hovedtillitsvalgt i Norges offisers- og spesialistforbund.

Han får støtte fra førsteamanuensis Lars Peder Haga ved Luftkrigsskolen. Han sier at det å sende blant annet Nasams til Ukraina går ut over Norges beredskap, men holder fast ved at det er riktig uansett.

Nasams er et norskutviklet våpensystem for luftvern som lages av Kongsberg Gruppen, og som har vært en suksess i Ukraina. Systemet som er sendt til Ukraina, er tatt fra Forsvarets egne lagre.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Ja, vi har en svekket beredskap. Vi har tatt en kalkulert risiko som kanskje vil vare i noen år. Men sånn som situasjonen er akkurat nå, er det verdt det. Ukraina trenger all støtte de kan få mot Russlands aggresjon, sier Haga.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) sier til Aftenposten at de norske Ukraina-bidragene er gitt etter nøye overveielse i regjeringen og i forsvarsledelsen. Han sier at Stortinget mandag gjorde et vedtak om nye leveranser til Forsvaret, og at nytt utstyr da vil være på plass i 2026.