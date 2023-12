Ukerapport om covid, influensa og luftveisinfeksjoner

Sesongens influensautbrudd er godt i gang, og i forrige uke var det en kraftig økning i antallet innlagte på sykehusene. FHI varslet i forrige uke at smittespredningen vil øke i ukene fremover.

Sesongens influensatopp er ventet i slutten av desember eller starten av januar. Vinterens bølge av covid-19 pågår samtidig, men her har økningen i smittespredning avtatt noe de siste ukene. Videre utvikling er usikker på grunn av fremveksten av nye covid-varianter. Det må derfor tas høyde for en mulig økning i smitten fram mot jul.

Rapport om tvangsbruk i psykisk helsevern

Kontrollkommisjonen til Helsedirektoratet kommer med sin årlige rapport om tvangsbruk i psykisk helsevern.

I perioden 2016-2021 har det vært en økning i antall klager på vedtak om tvungent psykisk helsevern. Samtidig har det oppstått en diskusjon om nivået på tvang etter at loven ble endret i 2017. I dag kan man bare bruke tvang dersom en pasient åpenbart ikke er i stand til å vurdere dette selv. Unntaket er om personen kan være til fare for seg selv eller andre. Et utvalg som har vurdert spørsmålet om samtykke, mener at dagens vilkår bør videreføres.

Årets mørkeste dag

Røde Kors markerer 21. desember, årets mørkeste dag, sammen med statsminister Jonas Gahr Støre (Ap). I anledning mørket skal Røde Kors presentere en rapport om ensomhet

Orban møter internasjonal presse

Ungarns statsminister Viktor Orban holder sin årlige pressekonferanse ved årets slutt. Pressekonferansen vil trolig bli fulgt nøye av europeiske EU-politikere. Orban har ofte skapt dramatikk på EU-toppmøter, særlig i det siste. I forrige uke la Orban la ned veto både mot EUs langtidsbudsjett og en støttepakke til Ukraina. Dermed må EU-landenes stats- og regjeringssjefer komme sammen igjen til et ekstraordinært toppmøte på nyåret.

Kortliste til Oscar-nominasjoner

Finalistene til Oscar-nominasjoner i ti kategorier, deriblant dokumentarer og beste internasjonale spillefilm, offentliggjøres. Filmen Fedrelandet, med den engelske tittelen «Songs of Earth» av Margreth Olin er det norske håpet til den 96. Oscar-utdelingen i mars neste år. Dette er første gang en dokumentarfilm blir norsk kandidat i kategorien for beste internasjonale film.