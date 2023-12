Skatteetaten vil skattlegge solcellepaneler

Både NHO, solcellebransjen og SV advarer nå om at skattetrøbbel kan gi bom stopp for solceller på private hjem, skriver Klassekampen.

Det aller meste av strømmen fra private solceller går til eget forbruk, men i perioder, spesielt om sommeren, vil anleggene av og til produsere mer strøm enn en enkelt forbruker trenger selv.

Overskuddsstrømmen selges da tilbake til kraftnettet, skriver avisen, og det er dette salget Skatteetaten i en ny vurdering mener må skattlegges som kapitalinntekt etter en sats på 22 prosent.

NHO mener dette betyr at mange vil velge å avstå fra å montere solceller.

– For mange vil skattleggingen bety at å legge solceller på taket blir et økonomisk tapsprosjekt, sier Andreas Strømsheim-Aamodt, fagsjef for næringspolitikk i Nelfo, som organiserer elbedrifter i NHO.

Nelfo har nemlig regnet ut at skattekravet vil overstige den støtten Enova gir huseiere som bygger solcellepanel på taket.

Lars Haltbrekken i SV frykter at dette vil bety en full brems i solcellebyggingen på norske hustak. Han mener vanlige folk med solceller på taket ikke kan behandles som næringsdrivende.

Daglig leder Andreas Torsheim hos solcelleleverandøren Otovo mener det i de aller fleste tilfeller vil være snakk om noen få hundrelapper, maksimalt noen tusenlapper, å hente for skattemyndighetene årlig.